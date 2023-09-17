الشط اختفى.. شواطئ بورسعيد تفاجئ المرتادين بظهور كتل بيضاء غريبة

البحر عالم مليء بالأسرار يفاجئنا بها دوما، ولعل ما شهدته مدينة بورسعيد من ظهور زبد البحر على الشواطئ، هو أحد الأسرار التي قذفها البحر للخارج مع غروب الشمس، ليتحول المشهد لاحتفالية بين أهالي بورسعيد.

ظاهرة زبد البحر

وكان شهد شاطئ محافظة بورسعيد خلال الأيام القلية الماضية عددًا من الظواهر الطبيعية، والتي كان أبرزها ظاهرة زبد البحر، والتي ظهرت بكثافة لمرتين خلال أيام.

وتجمعت على شاطئ بورسعيد كميات هائلة وكثيفة من زبد البحر، وظهرت على شكل جبال كثيفة، وظل الشاطئ يُخرج ما بداخله من زبد حتى غطى ما يزيد عن 10 أمتار، وبعمق يزيد عن متر، وكان في هذه المرة بشكل أكثر عن المرة الأولى.

وتأتي ظاهرة زبد البحر في هذه المرة عقب ظاهرة البحر الأخضر، والتي تحولت فيها مياه شاطئ بورسعيد للون الأخضر، وظلت المياه خضراء لمدة أكثر من أسبوع، منعت خلالها إدارة الشاطئ المصطافين من السباحة، وتحدث عنها مسئولين وجهات رسمية.

وقبل أيام من ظاهرة زبد البحر تحول لون البحر للأخضر وظهر الساحل والمياه بلون أخضر داكن، مما أثار عددا من التساؤلات عن سبب ذلك، ودفع إدارة الشاطئ لمنع المواطنين من السباحة، قبل أن يكشف قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد أنه غير ضار بالإنسان.

زبد البحر

وأثبتت البيانات الرسمية الصادرة عن عدد من المؤسسات الرسمية، أن زبد البحر عبارة عن ظاهرة ينظف فيها البحر نفسه، وينقي بها الله تعالي المحيطات والبحور من الشوائب والملوثات المختلفة، وهي ظاهرة طبيعية غير مؤثرة على الإنسان.

وفي بيان رسمي، أكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، أن ظاهرة زبد البحر تحدث في جميع البحار والمحيطات، وذلك نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة، مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جدًا.

وأوضح أن ظاهرة زبد البحر تتكون من تركيزات أعلى من المواد العضوية المذابة بما في ذلك البروتينات، الجنين، والدهون، وهي ظاهرة ينظف خلالها البحر نفسه بنفسه، ومع زيادة شدة الأمواج بالشاطئ يتم قذف بعض الرغاوى الطافية نحو رمال الشاطئ والتي تصبح زبد البحر.

وكانت حذرت محافظة بورسعيد، المصطافين، الخميس الماضي، من النزول إلى البحر، خوفًا عليهم من تعرضهم للمخاطر نتيجة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة، مؤكدة أنه جرى رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول الشاطئ.

أسباب ظاهرة زبد البحر

وناشدت محافظة بورسعيد، من خلال بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، رواد الشاطئ التزام الشط وعدم الدخول في عمق البحر خوفًا عليهم من الغرق خاصة الأطفال والشباب الصغار واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

زبد البحر

وكشف كلية العلوم جامعة بورسعيد، عن أسباب الظاهرة والتي ترجع لتجمع مفاجئ للطحالب الخضراء تسمى علميا algal bloom، موضحة أن السبب وراء ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة المغذيات العضوية، بجانب زيادة شدة التيارات البحرية وغيرها.

وأكدت كلية العلوم جامعة بورسعيد، بأن تلك الظاهرة تعد آمنة جدا، ولا تدل على وجود أي ملوثات بالاختبارات والقياسات الحقلية ثم التحاليل المعملية للعينات المأخوذة من مياه وما تحويه من طحالب عالقة من المنطقة الشاطئية.

أجرى الدكتور محمد إسماعيل الأستاذ المساعد بقسم علوم البحار بكلية العلوم بـ جامعة بورسعيد، جولة على طول شاطئ المحافظة؛ لكشف أسباب اللون الأخضر الظاهر على الشاطئ وداخل المياه.

وجاءت الجولة تنفيذًا لتكليف الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي عميد الكلية، وبعد تساؤل المواطنين عن خضار مياه شاطئ بورسعيد، وإصرارهم على معرفة الأسباب حرصًا منهم على سلامة المياه وخلوها من التلوث.

كلية العلوم بورسعيد تُصدر بيانًا بشأن تحول مياه بحر بورسعيد للأخضر

وأعلن الدكتور محمد إسماعيل الأستاذ المساعد بقسم علوم البحار، في بيان عبر المنصة الرسمية لـ الكلية، أن المنطقه الشاطئية الشرقية لبورسعيد قد تعرضت لظاهرة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء تسمى علميا algal bloom، وتكون سببها عادة ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة المغذيات العضوية، وزيادة شدة التيارات البحرية وغيرها.

زبد البحر

وأوضح أن اجتماع هذه العوامل منذ الأيام الماضية، أدى إلى وصول تلك التجمعات الخضراء من الطحالب إلى الشريط الساحلي بعرض بضعة أمتار 5: 20م، تفاوتت مساحة تلك التجمعات باختلاف شدة التيارات البحرية، وحدة الأمواج، وطبيعة وعمق المنطقة.



من جانبه، قال الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد، أن ظاهرة زبد البحر التى ظهرت على شواطئ مدينة بورسعيد، ليست خطرا بيئيا وإنما ظاهرة تحدث فى كل بحار العالم، وتسمى رغوة المحيط، مشيراً إلى أن الظاهرة تحدث نتيجة امتزاج شديد للشوائب والمواد العضوية والأملاح والنباتات الموجودة بمياه البحر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ظاهرة زبد البحر ليس لها أي علاقة بالتغيرات المناخية، وهي ظاهرة صحية لتنقية شوائب البحر وطردها على الشاطئ سواء كانت عوالق بشرية أو بترولية ويدل ظهور الزبد على ارتفاع الرياح في البحر.

ما هو زبد البحر

تابع: يساعد زبد البحر في إزالة الملوثات من الماء عن طريق حبس هذه الملوثات في الفقاعات، كما يمكن أن يساهم زبد البحر في إثراء التنوع البيولوجي في البحر عن طريق توفير مصدر غذاء للحيوانات البحرية

زبد البحر هو أحد الأسرار التى يخبرنا بها البحر عن حجم التفاصيل التى لا نراها بالعين المجردة، وتخبئها الأمواج، وتنتج عن عدة أسباب بعضها معروف من صنع الطبيعة كنفوق الحيوانات المهاجرة، أو موت بعض الطحالب البحرية، وبعضها من صنع الإنسان كمخلفات المراكب البترولية، والشوائب.

ويظهر زبد البحر كموج أبيض من بعيد لكنها في الحقيقة رغاوي بيضاء نتيجة لزيادة ملوحة البحر وتزداد وتقل هذه الرغاوي نتيجة ارتفاع عمود المياه وسرعة الأمواج، وكلما كان عمود المياه في مناطق ضحلة يزيد من زبد البحر و حدة هذه الرغاوي.