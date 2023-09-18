بعد تحول لون البحر للأخضر.. ظهور كتل بيضاء على شاطئ بورسعيد| ما القصة؟

بعد اختفاء اللون الأخضر الذي كان يغزو شاطئ بورسعيد، الأسبوع الماضي، ظهرت مجددًا كتل بيضاء على الشاطئ خلال الساعات القليلة الماضية، ما أثار استياء وجدل المصطافين.. فما سبب هذه الظاهرة الجديدة؟

تداول مواطنو بورسعيد والمصطافون على شاطئ المدينة، صورا صباح أمس واليوم، تُظهر وجود رغاوي بيضاء على شاطئ بورسعيد المُطل على البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب المصطافون عن انزعاجهم من هذه الظاهرة، وخاصة بعد ظهور اللون الأخضر قبل أيام نتيجة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ما هي ظاهرة زبد البحر؟

تعرف هذه الكتل بزبد البحر وهي ظاهرة طبيعية وآمنة، حيث يقوم البحر بتنظيف نفسه عندما تكون هناك شدة في الأمواج، ما يؤدي إلى رمي بعض الرغاوي نحو رمال الشاطئ.

ووفقا للدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد، فإن زبد البحر الذي ظهر هذه المرة أبيض اللون ولا يحمل رائحة، مما يشير إلى عدم وجود ملوثات.

ومن الممكن أن يكون هناك مواد عضوية مثل الدهون ناجمة عن موسم صيد أسماك السردين الذي يكثر في هذا الوقت، لذلك تحول اللون إلى الأبيض.

ما سبب ظهور زبد البحر؟

بدوره أكد الدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بالكلية، أن ظاهرة زبد البحر تحدث في جميع البحار نتيجة لامتزاج الماء بالشوائب والمواد العضوية والأملاح والنباتات الميتة والأسماك المتعفنة، مما يؤدي إلى تشكل رغوة خفيفة.

وتتكون هذه الكتل من تركيزات عالية من المواد العضوية المذابة، مثل البروتينات والدهون، وقد يختلف تكوين زبد البحر من منطقة إلى أخرى ومن موسم لآخر، وقد يحتوي على ملوثات مثل المركبات البترولية ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب، لكنها ليست سامة بشكل عام.

رغم أن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية وآمنة، إلا أنه قد يحتوي على ملوثات في بعض الأحيان، لذلك يجب أن يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند التعامل مع زبد البحر وعدم التعرض له بشكل مباشر إذا كان يحتوي على ملوثات قد تكون ضارة.

ظاهرة أخرى على شاطئ بورسعيد

شاطئ بورسعيد، قد شهد الأسبوع الماضي، ظاهرة غريبة أثارت الجدل، حيث تحولت مياه البحر إلى اللون الأخضر، والتي جاءت بسبب الطحالب الخضراء على الشريط الساحلي بعرض بضعة أمتار تتراوح ما بين من 5 إلى 20 مترا.

تباينت مساحة تلك التجمعات، باختلاف شدة التيارات البحرية وحدة الأمواج وطبيعة وعمق المنطقة، حيث لوحظ أيضا أن أمواج البحر تقذف بتلك الطحالب على رمال الشاطئ ومن ثم تتعرض للجفاف والموت تدريجيا.

ومع مرور الوقت اختفت هذه الطحالب، نظرا لعدم ملائمة الظروف الشاطئية وزيادة حرارة المياه لمعيشة تلك الطحالب العالقة والتي يلفظها البحر بأمواجه.