رئيس نادي البنك الأهلي: جدول الدوري العام منضبط

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن يبدأ الدوري العام، غدا، بمباراة واحدة بين البنك الأهلي وطلائع الجيش.

وأضاف رئيس نادي البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن المباريات المقبلة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، متابعا أنه وفقا للجدول، كل الفرق لها مباريات في البطولة الأسبوع الحالي.

وأشار اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إلى أن مباريات الدوري العام الحالي منضبطة وليست فيها أي مشكلة او اعتراض تماما.