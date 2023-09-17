الدقهلية .. انطلاق مبادرة رواد النيل لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

انطلقت اعمال مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التضامن الاجتماعى بالدقهلية في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

قال الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية انه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية ودعمها و منحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن..

أوضحت الدكتوره هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة ان ورش العمل المشار اليها بدأ تنفيذها في نطاق شرق وغرب المنصورة بالتنسيق برئاسة الدكتورة ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية و مسئولي مركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلي وقد استهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظه الدقهليه من مكلفات الخدمه العامه والرائدات الريفيات .

ومن المقرر ان يتم استكمال تنفيذ خطه عمل الادارة النصف سنويه لتشمل كافه مراكز المحافظه وتتضمن هذه المبادرة حزمه متكامله من الخدمات غير التمويليه كالتوعيه باعداد دراسه الجدوى وادارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثماريه ملائمه للتمكين المالى والفنى للمرأة لاقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطه وكذا معالجه التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسيه لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمه مجتمعنا.

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