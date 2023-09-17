رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي قريب من الشعب ويشعر به

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يشعر بالمواطن، مشيرًا إلى أنّ الرئيس اعتاد دائمًا أن يكون قريبًا من الشعب المصري.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي عودنا دايمًا بأنه قريب جدًا من شعبه لدرجة غير مسبوقة، وخلال زيارة أمس أراد تأكيده رسالة مفادها "أنا واحد من الشعب ده، ومن الناس اللي عاشت آلامه وآماله، فحاسس باللي الناس بتعيشه في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة".

مشروعات حياة كريمة

وأوضح أن مشروعات حياة كريمة وصلت إلى الأماكن التي كانت مهمشة، خلال العقود الماضية، إذ وصلت المشروعات إلى كل مناطق الصعيد وليس محافظة بني سويف فقط.

وتابع أن ما حدث في صعيد مصر نقلة نوعية في التاريخ المصري المعاصر وأصبح هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بصعيد مصر، الصعيد الذي كان خارج خريطة التنمية خلال العقود السابقة وكان صعب الدخول فيه جدا، لكن الآن نرى خدمات لم تكن موجودة.