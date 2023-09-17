توزيع ألف كيلو من اللحوم على 500 أسرة من الأكثر احتياجا بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، توزيع جمعية الأورمان ألف كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى منشأة جنزور وصناديد وكفر ابو داوود بمركز طنطا، وقرى بلتاج ونشيل وابشواى بمركز قطور، تحت إشراف المديرية، وذلك تنفيذأ لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الغربية.

وأشار " عبدالمتجلى"، إلى الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، لافتا أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.