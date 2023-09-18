كان من أكثر الزملاء احتراما وطيبة.. هند صبري تنعي أشرف مصيلحي

توفي الفنان أشرف مصيلحي، مساء امس الأحد؛ بعد صراع مع المرض، وتم تحديد موعد تشييع الجنازة،في مسجدالمشير طنطاوي بالتجمع الخامس





ونعت الفنانة هند صبري الفنان اشرف مصيلحي وذلك عبر حسابها علي انستجرام:"إنا لله و إنا إليه راجعون. أشرفمصيلحي في ذمة الله أشهد أنه كان من أكثر الزملاء احتراما وطيبة وتهذيبا .. الله يرحمه و يدخله فسيح جناته و يصبر زوجته الصديقةمنال الصيفي و أولادهم و أسرته نسألكم الفاتحة و الدعاء".





نعى نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية ، برئاسة دكتور أشرف زكي ، وفاة الفنان أشرف مصيلحي .

وجاء البيان كالتالى : تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابةبخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.