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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل خلاف وليد دعبس ونائب رئيس المصري على الهواء.. فيديو

صدى البلد

نشب خلاف بين وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، والحسيني أبو قمر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، على الهواء، حيث اعترض وليد دعبس على عباراة قالها أبو قمر خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد».

 

وقال دعبس: لا يصح أن يسخر مسؤول كبير في نادي أن يسخر من نادينا ويقول على نادي مودرن فيوتشر «مودرن كوالامبور».

ومن جهته، أوضح أبو قمر أنه لم يقصد الإساءة للنادي، ولكن كان يؤكد أن النادي المصري سيحصل على حقه ومستحقاته لدى فيوتشر في صفقة انتقال أحمد رفعت، وأن ذلك لم يتغير مع تغير مسمى النادي.

 

ومن جهته قال دعبس: «اتحاد الكرة لو حدد أن علينا على سبيل المثال قيمة مستحقات تبلغ 5 ملايين لنادي المصري نحن سنقوم بدفع ذلك المبلغ».

 

وردّ أبو قمر قائلًا: هناك عقد واضح يقول إن نادي فيوتشر لو وصل إلى المركز الرابع في 10 جولات أو اللاعب أحمد رفعت يحصل على هداف الدوري يحصل المصري على مبلغ 8 ملايين جنيه على دفعتين، والشرط الأول تحقق».

 

وفي سياقٍ منفصلٍ، استنكر وليد دعبس قيام علي ماهر، حسب قوله، بالاتصال بلاعبي فيوتشر يوميًا من أجل الانضمام لنادي المصري، قائلًا: «هو عايز اللاعيبة اللي كانت بتلعب معاه في فيوتشر يبقوا معاه في المصري.. هذا لا يصح».

 

وأضاف: «أنا أبلغت كامل أبو علي، رئيس المصري، أنه هذا أمر يقلل من النادي إلا لو كنت تستهين بنادي فيوتشر، ومودرن فيوتشر مؤسسة قوية وقادرون على التنافس مع نادي المصري في كل شيء».

https://youtu.be/dw3vmCKIntc

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