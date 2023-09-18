عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: كولر أصابه الغرور مع الأهلي.. وأوسوريو يعيش في كوكب آخر

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الأهلي خسر أسهل بطولة في بداية الموسم الجديد لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني ارتكب بعض الأخطاء الفنية منها مشاركة بعض اللاعبين بشكل أساسي.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كولر أجرى عدة تغييرات غريبة في اللقاء، وهو المسؤول الأول عن النتيجة، والأمور لن تسير مثل الموسم الماضي، وسيجد منافسة شرسة بخلاف الموسم الماضي، وستبدأ الصعوبات بمواجهة المصري البورسعيدي".

وأضاف: "الأمور ستسير بشكل طبيعي في الأهلي إلا حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري، كما أن الهجوم ضد خالد بيبو مدير الكرة غريب، خصوصا أن البعض يقول أن هذا ذنب سيد عبدالحفيظ وهي أمور ليست في كرة القدم، فهل كان عبدالحفيظ يشارك في المباريات ويسجل أهداف".

وتابع: "ملخص المباراة ان اللاعبين لم يكونوا في حالتهم الفنية الجيدة، وكولر اصابه الغرور، ومواجهة الأهلي والمصري ستكون صعبة قوية خصوصا بعد التدعيمات التي حظى بها علي ماهر مدرب الفريق البورسعيدي وآخرهم محمود حمادة".

وواصل: "المصري قام بضم عناصر قوية مع المدرب علي ماهر، والأهلي سيفقد حسين الشحات وكهربا وهم من العناصر الجيدة، بالإضافة لفقدان لقب السوبر وهو ما يجعل المباراة صعبة".

وزاد: "هناك أخطاء ساذجة سقط فيها لاعبو الزمالك خلال لقاء أرتا سولار الجيبوتي، ما حدث إهانة للكرة المصرية، لم يسبق لاي نادٍ جيبوتي الفوز على فريق مصري، هناك لاعبين في الزمالك لا تصلح للعب في الدرجة الأولى".

وأتم: "أوسوريو يعيش في كوكب آخر، ولا يقدر امكانيات لاعبي الزمالك، وقام بتغييرات غريبة في اللقاء ساهمت في خسارة الفريق".

اتحاد العاصمة الجزائري الزمالك الناقد الرياضي أحمد الخضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

ترشيحاتنا

هبوط في أسعار الذهب اليوم 18_9_2023.. ومفاجأة في عيار 21|فيديو

الخريطة الكاملة لصفقات الميركاتو الصيفي مع انطلاق الدوري المصري

قبل انطلاق الدوري.. الأهلي الأعلى قيمة تسويقية والجونة الأقل والبنك الأهلي الأكبر سنا

الحكم علي مرتضى منصور في سب شوبير والخطيب اليوم

أوكرانيا تسقط 18 مسيرة روسية و17 صاروخ كروز في هجمات ليلية

موسى مصطفى موسى يكشف عن مطالبه من السيسي حال فوزه في الانتخابات القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

لحلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ