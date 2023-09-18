الخضري: كولر أصابه الغرور مع الأهلي.. وأوسوريو يعيش في كوكب آخر

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الأهلي خسر أسهل بطولة في بداية الموسم الجديد لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني ارتكب بعض الأخطاء الفنية منها مشاركة بعض اللاعبين بشكل أساسي.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كولر أجرى عدة تغييرات غريبة في اللقاء، وهو المسؤول الأول عن النتيجة، والأمور لن تسير مثل الموسم الماضي، وسيجد منافسة شرسة بخلاف الموسم الماضي، وستبدأ الصعوبات بمواجهة المصري البورسعيدي".

وأضاف: "الأمور ستسير بشكل طبيعي في الأهلي إلا حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري، كما أن الهجوم ضد خالد بيبو مدير الكرة غريب، خصوصا أن البعض يقول أن هذا ذنب سيد عبدالحفيظ وهي أمور ليست في كرة القدم، فهل كان عبدالحفيظ يشارك في المباريات ويسجل أهداف".

وتابع: "ملخص المباراة ان اللاعبين لم يكونوا في حالتهم الفنية الجيدة، وكولر اصابه الغرور، ومواجهة الأهلي والمصري ستكون صعبة قوية خصوصا بعد التدعيمات التي حظى بها علي ماهر مدرب الفريق البورسعيدي وآخرهم محمود حمادة".

وواصل: "المصري قام بضم عناصر قوية مع المدرب علي ماهر، والأهلي سيفقد حسين الشحات وكهربا وهم من العناصر الجيدة، بالإضافة لفقدان لقب السوبر وهو ما يجعل المباراة صعبة".

وزاد: "هناك أخطاء ساذجة سقط فيها لاعبو الزمالك خلال لقاء أرتا سولار الجيبوتي، ما حدث إهانة للكرة المصرية، لم يسبق لاي نادٍ جيبوتي الفوز على فريق مصري، هناك لاعبين في الزمالك لا تصلح للعب في الدرجة الأولى".

وأتم: "أوسوريو يعيش في كوكب آخر، ولا يقدر امكانيات لاعبي الزمالك، وقام بتغييرات غريبة في اللقاء ساهمت في خسارة الفريق".