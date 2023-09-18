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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: اتمنى تلافي الأخطاء التحكيمية وتطوير البث التليفزيوني في الموسم الجديد

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن المواجهات المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية في المتناول، والزمالك وفيوتشر وبيراميدز قادرون على العبور في الكونفدرالية ودوري ابطال افريقيا، مؤكدا انه متفائل بقدرة الاندية على الصعود للدور المقبل.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لا نريد استمرار الأخطاء التحكيمية في الموسم الجديد، وأن نشاهد تصوير مختلف لبطولة الدوري بدلا من المشاهد التي نراها بكاميرا موبايل".

وأضاف: "مستحقات الجزيري حصل عليها تماما، بينما سامسون يجب ان يرحل منذ فترة ولا يوجد له دور مع النادي، وتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل السر لتنزانيا".

وواصل: "ليس من حق لاعبي الزمالك المطالبة بمستحقاتهم في الوقت الحالي مع تراجع النتائج، لاعبي الزمالك يتقاضون اعلى عقود مالية، وزيزو يتقاضى فوق الـ30 مليون سنويا وفي النهاية المردود غير جيد لكل الفريق وخرج الزمالك بدون بطولة في الموسم الماضي".

وأتم: "من المفروض أن أي لاعب يتقاضى الاموال بناء على تحقيق البطولات، هناك لاعبين تطالب بالحصول على رواتبهم حتى في حالة الخسارة، ولازال هناك أزمة قادمة للنادي بالنسبة للمغربي خالد بوطيب".

ابطال افريقيا أخطاء التحكيم الأخطاء التحكيمية البث التليفزيوني الزمالك وفيوتشر

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