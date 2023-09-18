معوض: أوسوريو يرتكب أخطاء كثيرة مع الزمالك.. والأهلي لن يتأثر بالغيابات

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن أخطاء دفاع الزمالك أمام أرتا سولار غريبة للغاية، مشيرا إلى أن حسام عبدالمجيد المفترض أنه لاعب دولي لكنه قام بارتكاب أخطاء في المباراة ساهمت في خسارة الزمالك خصوصا الهدف الأول.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك أخطاء كثيرة لاوسوريو منذ فترة طويلة مع نادي الزمالك، والأخطاء الدفاعية اصبحت واضحة في ظل طريقة لعب الفريق الأبيض منذ الموسم الماضي".

وأضاف: "الأندية المصرية خسرت مواجهات سهلة للغاية، وبالتأكيد سيكون هناك تعويض في لقاءات الإياب سواء بالنسبة لـ فيوتشر أو الزمالك في الكونفدرالية، وبيراميدز في دوري الأبطال من غير المقبول خروج أي نادٍ مصري من البطولات القارية".

وأكمل: "مع انطلاق الدوري المصري، اتمنى تلافي السلبيات السابقة مثل اخطاء الحكام وخلو المدرجات من الجمهور، هذه الأمور تجعلنا نصرف النظر عن مشاهدة المباريات المحلية، اتمنى ان يكون الدوري مختلف وبأجواء جديدة ومختلفة، كواليتي كرة القدم المصرية اصبح في تراجع كبير خلال السنوات الأخيرة".

وزاد: "أتمنى أن ينشر اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي كل اللوائح الجديدة الخاصة بالمسابقات المحلية".

وأتم: "الأهلي يمتلك قائمة قوية، ولديه مجموعة قوية من اللاعبين، ولن يتأثر بغياب أي لاعب امام المصري، وكريم نيدفيد يتم تجهيزه وامام عاشور قد يشارك بصفة اساسية خصوصا ان اصابته عبارة عن كدمة بسيطة، واتمنى ان يشارك نيدفيد بجوار امام عاشور ومعهم واحد من الاثنين (ديانج أو مروان عطية في مركز 6)، نيدفيد لاعب جيد لكنه غير محظوظ بسبب الاصابات".