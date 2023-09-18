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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خلاف ومشادة كلامية وشكوى.. تفاصيل مثيرة في أزمة امام عاشور مع الشناوي

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أزمة نشبت بين محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة اللقب الإفريقي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب الخسارة في أوضة اللبس بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي لتوجيه بعض اللوم على أداzه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين :"بلاش تتكلم معايا أنا فيا اللى مكفيني بعد الخسارة".

وتابع:"الأمر الذي أثار استياء محمد الشناوي ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة للشكو له من أسلوب إمام عاشور  أمام اللاعبين على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".

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