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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الهزيمة من أرتا سولار

صدى البلد

وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار التنزاني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح  اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق  تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

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