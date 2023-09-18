ضياء السيد: أنصح الأهلي بالانسحاب من الدوري الإفريقي.. والغرور سبب خسارة السوبر القاري



أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه سئم من الحديث عن الأزمات التي تحيط بالكرة المصرية، خصوصا في ظل تجاهل المسئولين للنداءات المتكررة، تجاه بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى أن الكارثة القادمة ستكون نتائج منتخب مصر الذي يعتمد على اللاعبين المحليين.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب إصلاح كرة القدم المصري بوضع سيستم جديد، بتغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد، لتعديل المسار سريعًا ومساعدة المنتخب الوطني والفرق المصرية في بطولات إفريقيا".

وأضاف: "لا يوجد عمل مؤسسي في إدارة كرة القدم المصرية، البعض يحاول الانفراد بالقرار، ولا يبحثون عن الصالح العام، كرة القدم أصبحت صناعة، لكن نحن لازلنا بعيدين عن ذلك".

وزاد: "الكاف لديه أجندة (ملخبطة) واختار مواعيد كارثية للبطولات القارية، بخلاف وجود كأس العالم للأندية وعدد آخر من البطولات، ولو المواعيد تم تطبيقها بهذا الشكل سيخرج الأهلي بدون أي لقب، تم إطلاق السوبر لييج ولم يكن لها مواعيد، فتم ضغطها بشكل غير طبيعي، كما تم التراجع عن المكافآت المالية المرصودة".

أكمل: "أخشى على الأهلي من خسارة باقي بطولات الموسم الجاري، بسبب بطولة السوبر لييج والمواعيد الغريبة للبطولة الجديدة، هناك خطر يطارد الأهلي بالنسبة للمنافسة على باقي البطولات، أحذر القلعة الحمراء من فقدان باقي الألقاب في ظل ضغط السوبر لييج، فكيف يكون بين المباراة والآخرى 3 أيام فقط، بخلاف الأجندات الآخرى".

وتابع: "الأهلي دخل بطولة السوبر لييج للفوز بالجائزة الكبرى (6 أو 7 مليون دولار) وتم التراجع عن هذه المكافأة، والتي وصلت لـ 2.5 مليون دولار، ولذلك أتمنى الانسحاب من البطولة المستحدثة، والتركيز في دوري أبطال إفريقيا والمؤهلة لمونديال الأندية بالإضافة لباقي البطولات المحلية".

وبسؤاله عن خسارة السوبر الإفريقي، قال: "شعرت بوجود مكابرة وغرور من لاعبي الأهلي، كنت أخشى من الأجواء العامة قبل المباراة، ومارسيل كولر تحدث عن كل الأمور بعد المباراة، الأهلي كان له بعض المحاولات والتحكيم سيئ، لكن لم يكن هناك تواضع في الملعب وكان هناك شعور بالفوز في أي وقت، بالإضافة لسوء أداء عدد كبير من اللاعبين، وكولر تسرع في التغييرات".

وختم: "الأهلي يستطيع النهوض سريعًا، ومارسيل كولر قادر على التعامل مع الأمور قبل لقاء المصري البورسعيدي، ولكن على الجميع التواضع".