مختار مختار: لا أفضل الدفع بموديست أساسيا في مباراة المصري البورسعيدي

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الأهلي الجديد صفقة مميزة في القلعة الحمراء وأتوقع أن ينجح في الفترة المقبلة.



وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" لا أفضل الدفع بموديست أساسيا في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومن وجهة نظري أنه من الأفضل أن يشارك كورقة رابحة حسب سير المباراة".

وأضاف:"في رأيي أن الحُكم على صفقات الأهلي من أول مباراة "غير منطقي" ولا يجب التعجل في الحكم على الصفقات الجديدة ".