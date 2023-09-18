أزمة.. لائحة خالد بيبو تثير الجدل بين لاعبي الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفضوا التوقيع على لائحة الموسم الجديد التي أعدها خالد بيبو مدير الكرة الجديد الذي تولى المهمة خلفاً لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اعترض بعض لاعبي فريق الأهلي على لائحة خالد بيبو بشأن الغرامات والعقوبات في حالة الخسارة أو مخالفة التعليمات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الظهور في القنوات الفضائية، بالإضافة إلى رغبة اللاعبين في التعديل على بنود المكافأت والحوافز في حالة الفوز والتتويج بالألقاب".

وتابع:"هناك عدد كبير من لاعبي فريق الأهلي رفضوا التوقيع على اللائحة الجديدة إلا بعد تعديلها من جانب خالد بيبو ".