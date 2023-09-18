ندعمكم بقوة.. الأمن القومي الأمريكي يوجه رسالة عاجلة إلى أوكرانيا

قال مدير الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الكونجرس الأمريكي على استعداد لمواصلة تقديم الدعم لـ أوكرانيا.

وخلال مقابلة مع صحيفة ديلي تلجراف البريطانية، أعرب كيربي عن يقينه بأن الدعم لـ أوكرانيا في الكونجرس "لا يزال قويا للغاية".

وأضاف كيربي أن مجموعة صغيرة فقط من الجمهوريين الصاخبين للغاية واليمينيين للغاية، يواصلون مقاومة الدعم الأمريكي الإضافي لـ أوكرانيا.

وتابع: "لقد رأينا عددًا متزايدًا من الجمهوريين في مجلس النواب ينتقدون الإنفاق والدعم المستقبلي لـ أوكرانيا، لكنني سأخبركم بأمرين أولاً وقبل كل شيء، يظل الدعم من الكونجرس قويًا جدًا، ولا يقتصر الأمر على تشكيل مجلسين فقط".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الجمهوريين الأمريكيين يعبرون بشكل متزايد عن شكوكهم بشأن الموافقة على طلب الإدارة للحصول على تمويل إضافي للمساعدات العسكرية الإضافية لـ أوكرانيا.