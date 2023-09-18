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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8 موضوعات خطيرة.. بكين تكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية الصيني إلى روسيا

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية الصينية، وزير الخارجية الصيني وانج يي، سيزور روسيا يومي 18 و21 سبتمبر الجاري، حيث سيشارك في المشاورات الثنائية حول الأمن.

وأضافت نينج أن وانج يي سيزور روسيا يومي 18 و21 سبتمبر بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، لافته إلى أن وزير الخارجية الصيني سيشارك في الجولة الثامنة عشرة من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين الصين وروسيا.

وخلال اللقاء، من المقرر أن يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيرة الصيني تسوية الأزمة الأوكرانية وقضايا الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين والاتصالات على المستويات العليا.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاون على الساحة الدولية وتنسيق العمل داخل الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شانجهاي للتعاون ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من المنصات الدولية.

ومن المحتمل أن يناقش الوزيران قضية رفض الدولتين لسياسة المواجهة التي تنتهجها الكتلة الغربية ومحاولاتها لاحتواء تنمية الدول من خلال العقوبات، وكذلك مساهمة الدولتين في إقامة نظام عالمي أكثر عدالة.

وفي ظل توسع البريكس، فإن مسألة التعاون مع الأعضاء الجدد في الرابطة ستكون محل للنقاش، فضلا عن تنسيق نهج البلدين في الهياكل التكاملية الأخرى سوف تصبح ذات صلة أيضا.

وأضافت الخارجية الروسية، أن لافروف ووانج سيثيران أيضا قضايا الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وخلال قمة شرق آسيا الأخيرة في جاكرتا، أشار لافروف إلى مخاطر عسكرة المنطقة بسبب تغلغل حلف شمال الأطلسي. 

كما أنه من المتوقع أن يناقش الوزيران مسألة انتشار قوات حلف شمال الأطلسي والبنية التحتية في المنطقة ومشروع أوكوس وآليات الكتلة الغربية الأخرى.

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