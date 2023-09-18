التموين: 80% من المنتجات داخل معرض أهلاً مدارس مصرية 100% |فيديو

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشون الرقابة بوزارة التموين، إن الحروب و الإنقلابات و التداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصاديات العالم بأكمله، مؤكداً أن مصر بدأت الاعتماد على نفسها حيث أصبح هناك اهتمام كبير بالصناعة المحلية.

التموين: رئيس مجلس الوزراء أشاد بالمنتجات المصرية في معرض "أهلاً مدارس"



وأضاف "أبو الفضل" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن رئيس مجلس الوزراء أشاد بالمنتجات المصرية العالية الجودة في معرض "أهلاً مدارس"، و بالتحديد في المصنوعات الجلدية و الملابس.

التموين: المصنوعات الجلدية المصرية يتم تصديرها للخارج نظراً لجودتها العالية



وأشار مدير عام الإدارة العامة لشون الرقابة بوزارة التموين إلى، أن 80% من المنتجات داخل معرض أهلاً مدارس مصرية 100%، لافتاً إلى أن المصنوعات الجلدية المصرية يتم تصديرها للخارج نظراً لجودتها العالية.



ولفت مدير عام الإدارة العامة لشون الرقابة بوزارة التموين إلى، أن هناك عدة قوانين يتم التعامل بها مع من يتلاعب بالأسعار، مثل: قانون حماية المستهلك.

