موعد إطلاق وسعر realme C53 الجديد

تستعد شركة ريلمى العالمية لاطلاق هاتفها الجديد realme C53 بمصر خلال الاسابيع القليلة القادمة قبل نهاية العام الجارى .

يأتي الهاتف بمعالج من نوع Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 فهو نفس المعالج الموجود في realme c33

وتانى الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 . ويدعم الهاتف تصوير

ويتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

الهاتف الجديد ياتى فى متوسط 7 الاف جنية.

وقالت غادة يحي مديرة العلاقات العامة بشركة ريلمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الشركة تدرس بعنايه ما يتطلبه الشباب على مستوى العالم وتتيح جميع الامكانيات المطلوبة باسعار تنافسية .