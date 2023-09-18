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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد إحالته للمحاكمة العاجلة..

7 سنوات سجنًا.. عقوبات مشددة تواجه صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم| تفاصيل

صاحب واقعة تلحين
صاحب واقعة تلحين القرآن على العود

أثارت قضية صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على العود أوساط الشارع المصري خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين مستائين لمثل هذا الفعل كونه فتنة تسببت في إحداث بلبلة و زعزعة الوحدة الوطنية .

في سياق متصل، أمرت نيابة النزهة الجزئية، بإحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى إلي محكمة الجنح لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بأغاني الغناء.

 

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إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم إلي المحاكمة العاجلة

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مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

عقوبة إزدراء الأديان

نصت المادة 98 من قانون  العقوبات على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

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