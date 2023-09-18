عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نذرت نذرا ولم أتذكره فماذا أفعل؟.. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

نذر شخص نذرًا ثم شك في الشيء المنذور ولم يدرِ ما هو بالضبط ؛ فماذا يفعل ؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، قائلا: الشك هو التردد بين الشيئين، مع عدم الترجيح لطرف على طرف .

وأضاف عاشور اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالشيء المنذور في حالة وجود شك من الناذر : فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن الشك في المنذور كعدم تسميته، أو لم يذكر صفته، أو وزنه، يكفر عنه كفارة يمين.


وتابع: لو شك الناذر في نوع المنذور هل هو صلاة أو صيام أو صدقة أو عتق ؛ قالوا تلزمه كفارة يمين.
وذهب الشافعية إلى قولين : الأول: يفعل جميع ما وقع فيه الشك . والثاني: يكفر كفارة يمين.
وقد استحسن جماعة من فقهاء الشافعية أن يجتهد حتى يغلب على ظنه نوع منها فيفعله ، فإن اجتهد ولم يظهر له نوع النذر : فعليه أن يفعل الجميع .
 

والخلاصة أن من شك في النذر أو نسي ما سماه ولم يغلب على ظنه شيء فعليه كفارة يمين كما قرره جمهور الفقهاء ، وذلك لعموم حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ» (أخرجه أبو داود/ 3322) .
والله أعلم

دقيقة فقهية د مجدي عاشور النذر أحكام النذر كفارة النذر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من الكوليرا والملاريا وتشيد بمبادرة 100 مليون صحة

موازنة البرلمان: مجلس النواب يقر حزمة الدعم الرئاسي في أكتوبر لتنفيذها فورا

الكرملين: مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاحات

الزمالك معاه ربنا.. تعليق صادم من خالد الغندور على انطلاق الدوري| خاص

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ