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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط تطلق المستوى الاحترافي للدفعة الثالثة من مبادرة كن سفيرًا

صدى البلد

 

افتتحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات تدريب المستوى الاحترافي (تدريب المدربين TOT) للدفعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا" والذي يستمر حتى 23 نوفمبر 2023.

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وخلال كلمتها، أشارت د. شريفة شريف إلى نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورؤيته ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة بهدف نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030. مؤكدة أن المعهد يتمتع بميزة تنافسية تميزه عن غيره من المؤسسات التدريبية وهي عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية.


واستعرضت شريف مراحل عمليات التقييم التي سيمر بها المشاركين في المستوى الاحترافي (تدريب المدربين TOT) للدفعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا" ، والتي ستنتهي بحصول المشارك على شهادة معتمدة كسفير للتنمية المستدامة،  لافتة إلى الدور المهم الذي سيقوم به خريجي المبادرة في تدريب زملائهم في الجامعة، والعمل، وعائلاتهم، بهدف توصيل ثقافة التنمية المستدامة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرة إلى مشاركة  1125 متدرب بالمستوى الاحترافي منهم عدد 720 من الإناث ، 409 من الذكور يمثلون محافظات الجمهورية كافة، كما تم اختيار 24 جامعة مصرية تشارك في المبادرة.


وفيما يتعلق بالفئات المشاركة، فهناك 13 من ذوي الهمم، 52 من جمعية الهلال الأحمر المصري، 16 من مؤسسة مصر الخير، 42 من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، 195 من إتحاد الطلاب، 12 من الكشافة المصرية، إلى جانب 15 من هيئة المجتمعات العمرانية، ومن هيئة قضايا الدولة 15، علاوة على 165 من العاملين بالقطاع الخاص، ومن القطاع الحكومي 106 متدرب، 34 أستاذ جامعي، 106 من الباحثين.   


يشار إلى أنه تم تحديث نظام الدراسة للمبادرة وتقسيمها على مرحلتين المرحلة الاولى تكون من خلال المنصة التدريبية للمعهد " إستدامة" اون لاين وتضم المستويين التمهيدي والتخصصي، ويتضمن المستوى التمهيدي التعريف ببعض المهارات الشخصية تتمثل في كتابه السيرة الذاتيه، فن الخطابة، بناء فرق العمل، التسويق، التسويق الذاتي، ادارة الوقت، الذكاء العاطفي، فن التفاوض إلى جانب مباديء التنمية المستدامة، والتمويل المستدام ، ويتضمن المستوى التخصصي: 33 فيديو متخصص تم تسجيله من خلال خبراء بالتنمية المستدامة وتضم العديد من الموضوعات منها تطور الفكر البيئي التنمية المستدامة/ الاقتصاد الأخضر/ الاقتصاد الدائري، النظم البيئية والتنوع البيولوجي، الاستثمارات الخضراء ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال، المدن الذكية والمستدامة والمقاومة للكوارث البيئية والصحية، التمويل المستدام والتمويل الاحتوائي/ السندات الخضراء، إلى جانب توطين وتطبيقات التكنولوجية الحديثة الخضراء، التعليم ونقل وتوطين المعرفة، والتعليم الفني والتكنولوجي ومستقبل سوق العمل، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة، والحوكمة من اجل التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.
أما المرحلة الثانية من نظام الدراسة بالمبادرة فتتم من خلال الحضور الفعلي للتدريب.

الاستثمارات الخضراء البرامج التدريبية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف

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