علي العدوي: نسعي لتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة بتجارية الإسماعيلية

صرح علي العدوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بأن مجلس الإدارة برئاسة أكرم الشافعي وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، حريص علي تنفيذ توجيهات الدولة نحو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في النشاط الصناعي أو الزراعي في ظل الأزمة الإقتصادية التي يواجهها دول العالم، وإرتفاع سعر الدولار.

أشار العدوي، إلي إنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتجه الدولة المصرية إلي توفير منتج محلي الصنع بديل للمنتج المستورد، بالإضافة إلي الإستفادة من ثروات مصر من المواد الخام و المنتجات الزراعية بتحويلها إلي منتجات صناعية وإضافة قيمة مضافة للمنتج بدل من تصديره في صورته الأولية.

كما أشار عضو مجلس الإدارة إلي الإهتمام بالزراعة و توفير سعر عادل يلبي إحتياجات المزارع و يحقق له أرباح عادلة، لافتا إلى أن الزراعة أقوى الأدوات لمحاربة الفقر و بناء دولة قوية مكتفية ذاتيا.

وإختتم علي العدوي، مؤكدا علي السعي لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية حسب متطلبات الدولة من المحاصيل لتقليل كمية المستورد و تحقيق ثبات نسبي في الأسعار.