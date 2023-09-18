"التأمين على الماشية" ندوة بيطرى الإسماعيلية

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطرى ندوة بإدارة القصاصين الزراعية حول التأمين على الماشية وكيفية التأمين.

أبرز المحاضرات خلال الندوة

وحاضرت في الندوة كل من الدكتورة شرين عبد ربة، والدكتورة سها عبدالله الطبيبتين الإرشاديتين بإدارة الإرشاد البيطري.

التأمين على الماشية

وتناولت الدكتورة شيرين عبدربه خلال فعاليات الندوة الحديث عن عملية التأمين علي الماشية موضحة أهميتها و النقاط التي من خلالها يستطيع المؤمن الحصول على التأمين كامل في حالة النفوق الفجائي للماشية أو السرقة أو الحريق، وكذلك في حالة خيانة الأمانة .

خدمات صندوق التأمين على الماشية

وأشارت إلى الخدمات التي يقدمها صندوق التأمين على الماشية لصالح المربيين في القرى وتوابعها.

مخاطر انفلونزا الطيور مرض الجلد العقدي

كما تناولت خلال حديثها خطورة مرض الجلد العقدي وأعراضه على الحيوان وكيفية الوقاية منه وأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سها عبدالله خلال المحاضرة، مخاطر مرض انفلونزا الطيور وأعراضه علي الطيور والإنسان وتأثيره على الحالة الاقتصادية، والصحة العامة وكيفية التربية المنزلية الآمنة للطيور وكيفية الذبح الأمن للطيور فى المنازل .