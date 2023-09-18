عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد فتح باب البناء في عدة مناطق.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يرغب الكثير من المواطنيبن في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 18- 9 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

الحديد 

وشهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو  11 آلاف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر.

تراجع أسعار الحديد في مصر

سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 آلاف جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري 

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 ألف جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

  1. سعر حديد سرحان 31,800 جنيه 
  2. سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه 
  3. سعر حديد الكومي 32,400 جنيه 
  4. سعر حديد المعادي 32,200 جنيه 
  5. سعر حديد العشري 32,500 جنيه 
  6. سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه 
  7. سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه 
  8. سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه 
  9. سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه 
  10. سعر حديد المدينة 32,900 جنيه 
  11. حديد السويس للصلب 33,000 جنيه 
  12. سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه 
  13. سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه 
  14. سعر حديد عنتر 31,600 جنيه 
  15. سعر حديد عز 33,500 جنيه
  16.  سعر حديد المصريين 32,500 جنيه 
  17. سعر حديد بشاي 33,000 جنيه 
  18. سعر حديد العتال 32,800 جنيه 
  19. سعر حديد عطية 32,700 جنيه 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي: 

الأسمنت 

 

  1. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه 
  2. سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيه 
  3. سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه 
  4. سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيه
  5. سعر اسمنت المخصوص 1920 جنيه
  6. سعر اسمنت أسوان 1780 جنيه 
  7. سعر اسمنت العسكري  1900 جنيه 
  8. سعر اسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه
  9. سعر اسمنت السويس 1970 جنيه 
  10. سعر اسمنت السهم 1910 جنيه 
  11. سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه 
  12. سعر اسمنت حلوان 1950 جنيه 
  13. سعر اسمنت السويدي 2150 جنيه 
  14. سعر اسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيه
  15. سعر اسمنت المسلح 1990 جنيه
  16. سعر أسمنت النصر 1970 جنيه 
  17. سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيه 
  18. سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه 
  19. سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه 
  20. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه 
     

آخر أسعار مواد البناء

وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار الحديد و الأسمنت اسعار الحديد أسعار مواد البناء اسعار مواد البناء اليوم أسعار طن الحديد أسمنت المخصوص أسعار مواد البنا الحديد والأسمنت اليوم تراجع أسعار الحديد حديد والأسمنت حديد عز اليوم سعر طن حديد عز اليوم سعر طن الحديد الاستثماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 يوليو 2023

بعد الانخفاض.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 يوليو 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

قبل العيد.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت

أسعار مواد البناء اليوم السبت 17-6-2023

مطالب بخفض سعر طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 16-6-2023

ترشيحاتنا

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

بعد افتتاحه.. السفير التركي بالقاهرة يزور مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة

عميد الصحافة الكويتية عن مصر: كذاب أشر من يقول أن حال الأمس أفضل

مساندة المشروعات الصناعية أولوية| خطة وطنية متكاملة لتشجيع القطاع وحوافز من الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

فيديو

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ