بعد فتح باب البناء في عدة مناطق.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت

يرغب الكثير من المواطنيبن في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 18- 9 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

الحديد

وشهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 11 آلاف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر.

تراجع أسعار الحديد في مصر

سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 آلاف جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 ألف جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

سعر حديد سرحان 31,800 جنيه سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه سعر حديد الكومي 32,400 جنيه سعر حديد المعادي 32,200 جنيه سعر حديد العشري 32,500 جنيه سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه سعر حديد المدينة 32,900 جنيه حديد السويس للصلب 33,000 جنيه سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه سعر حديد عنتر 31,600 جنيه سعر حديد عز 33,500 جنيه سعر حديد المصريين 32,500 جنيه سعر حديد بشاي 33,000 جنيه سعر حديد العتال 32,800 جنيه سعر حديد عطية 32,700 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت

سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيه سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيه سعر اسمنت المخصوص 1920 جنيه سعر اسمنت أسوان 1780 جنيه سعر اسمنت العسكري 1900 جنيه سعر اسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه سعر اسمنت السويس 1970 جنيه سعر اسمنت السهم 1910 جنيه سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه سعر اسمنت حلوان 1950 جنيه سعر اسمنت السويدي 2150 جنيه سعر اسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيه سعر اسمنت المسلح 1990 جنيه سعر أسمنت النصر 1970 جنيه سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيه سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه



آخر أسعار مواد البناء

وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.