تداول 9 آلاف طن و467 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 467 شاحنة و 798 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 77 شاحنة و 761 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 390 شاحنة و 37 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 745 سيارة بوزن 1490 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها .

