الاتحاد الإفريقي يبدأ المرحلة الثانية من سحب قواته في الصومال

بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المرحلة الثانية من سحب القوات من البلد الواقع في القرن الأفريقي، بتسليم قاعدة بيو كادالي العسكرية في ولاية هيرشابيل.

وقال فيليب بوتوي، قائد ATMIS في بيو كادالي، إن نقل المسؤولية الأمنية كان بمثابة شهادة على القيادة الصومالية في إعادة بناء البلاد، وحماية السكان، وضمان الأمن والاستقرار، بحسب ما أوردته وكالة "شينجوا" الصينية.

وقال بوتويي في بيان صدر في مقديشو، "لقد شهدنا تطورات في ساحة المعركة حيث أظهرت قوات الأمن الصومالية قدرتها المتزايدة على تأمين البلاد، لقد رأينا القوات تهاجم وتستولي على الأرض وتحتفظ بها". وأضاف أن قوات الأمن الصومالية المدربة بشكل احترافي والمجهزة تجهيزًا جيدًا ستغير قواعد اللعبة في الحرب ضد الإرهاب في الصومال.

وتعتبر قاعدة بيو كادالي، الواقعة ضمن منطقة مسؤولية قوات الدفاع الوطني البوروندية، استراتيجية لأنها منطقة عازلة لمدينة جوهر، المقر الإداري لولاية هيرشابيل، بحسب البيان.

أثناء عملية التسليم، تبرع مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS)، الذي يقدم الدعم اللوجستي لنظام إدارة معلومات المعلومات، بمعدات مملوكة للأمم المتحدة بما في ذلك مولد كهربائي، ومحطة لمعالجة المياه، وألواح شمسية، وآبار، وثلاجات، ومجمدات، وصهاريج تخزين المياه. .

وقال باتريك دوا، رئيس خلية التخطيط الانتقالي في مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال: "أجرى مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال أيضاً تدريباً لضباط الجيش الوطني الصومالي لتمكينهم من تشغيل وصيانة المعدات".

ومن المتوقع أن تخفض ATMIS أعداد قواتها هذا الشهر بمقدار 3000 فرد إضافي بعد نجاحها في سحب 2000 جندي وتسليم ست قواعد عسكرية في يونيو. ويأتي سحب ATMIS بعد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تفوض ATMIS بسحب 2000 جندي بحلول يونيو و3000 آخرين بحلول نهاية سبتمبر.