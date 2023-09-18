مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

المشي من الرياضات الفعالة في حماية الجسم من الأمراض الشيخوخة المبكره مثل أنواع الرياضات القوية والمرهقة ولكن هناك شروط للحصول على هذه الفوائد من المشي

وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم أهم الأشياء التي تساعد في الاستفادة من المشي كرياضة حقيقية

أثناء المشي:

رأسك لأعلى النظر تجاه الأمام وليس في الأرض.

إرخاء العنق والكتفين والظهر، وعدم الانتصاب بشدة.

أرجحة الذراعين بحرية مع ثني المرفقين قليلاً ولا بأس من زيادة سرعة تحريك الذراعين قليلاً.

شد عضلات البطن قليلاً مع جعل الظهر مستقيمًا وليس مقوسًا إلى الأمام أو الخلف.

المشي بطريقة سلسة، مع ثني القدم من الكعب إلى إصبع القدم.

خطط لروتينك

قبل البدء في ممارسة المشي، تذكر ما يلي:

جهّز الأدوات الملائمة. اختر حذاءً يدعم قوس القدم، ومزود بكعب قوي، ونعل سميك ومرن لتوسيد قدميك وامتصاص الصدمات.

واحرص على ارتداء ملابس مريحة وواسعة، واستخدم أدوات مناسبة لمختلف أنواع الطقس، مثل أن ترتدي أكثر من طبقة من الملابس في الطقس البارد كما ننصحك بارتداء أقمشة تمتص العرق، لتشعر بالراحة لمدة أطول.

وإذا كنت تمارس المشي بالخارج في الظلام، فاستخدم ملابس ذات ألوان زاهية أو أشرطة عاكسة للضوء من أجل وضوح الرؤية.

يوصى بارتداء أداة حاجبة لأشعة الشمس، مثل قبعة أو نظارات شمس في حال خروجك للمشي أثناء النهار.

يُفضل البعض استخدام جهاز أو تطبيق تعقب النشاط، أو جهاز تعقب الخطى. ستساعدك هذه الأدوات في متابعة الوقت، والمسافة، وسرعة القلب، ومعدل حرق السعرات الحرارية.

اختر المسار بعناية وفي حال ممارسة المشي بالخارج، تجنب الطرق ذات أرصفة المشاة غير الممهدة أو الحفر أو أفرع الشجر المتدلية على ارتفاع منخفض أو الأعشاب غير المتناسقة.

وإذا لم يكن الطقس مناسبًا للمشي، ننصحك بالتمشية داخل مركز تجاري حيث سيوفر لك وقتًا مفتوحًا لممارسة المشي.

الإحماء امشِ ببطء لمدة تتراوح بين خمس و10 دقائق لإحماء عضلاتك وإعداد جسمك للتدريب



التهدئة ففي نهاية ممارسة رياضة المشي، امشِ ببطء لمدة تتراوح بين خمس و10 دقائق لمساعدة عضلاتك على التهدئة.

تمارين الاستطالة وبعد التهدئة، مارس تمارين الاستطالة لعضلاتك بلطف.

وإذا ما كنت تفضل عمل تمارين الاستطالة قبل ممارسة المشي، فتذكر الإحماء أولاً

