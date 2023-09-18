عاجل
خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب إنجي أنور: نفسي يرجع احترام المدرس في المدارس الحكومية 5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 635 ألف جنيه كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة يمكن أن يصيب الأطفال.. استشاري جهاز هضمي يكشف أسباب الكبد الدهني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

المشي
المشي

 المشي من الرياضات الفعالة في حماية الجسم من الأمراض الشيخوخة المبكره مثل أنواع الرياضات القوية والمرهقة ولكن هناك شروط للحصول على هذه الفوائد من المشي

وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم أهم الأشياء التي تساعد في الاستفادة من المشي كرياضة حقيقية

هتموت الذباب وتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

أثناء المشي:

رأسك لأعلى النظر تجاه الأمام وليس في الأرض.
إرخاء العنق والكتفين والظهر، وعدم الانتصاب بشدة.
أرجحة الذراعين بحرية مع ثني المرفقين قليلاً ولا بأس من زيادة سرعة تحريك الذراعين قليلاً.
شد عضلات البطن قليلاً مع جعل الظهر مستقيمًا وليس مقوسًا إلى الأمام أو الخلف.
المشي بطريقة سلسة، مع ثني القدم من الكعب إلى إصبع القدم.
خطط لروتينك
قبل البدء في ممارسة المشي، تذكر ما يلي:

جهّز الأدوات الملائمة. اختر حذاءً يدعم قوس القدم، ومزود بكعب قوي، ونعل سميك ومرن لتوسيد قدميك وامتصاص الصدمات.

واحرص على ارتداء ملابس مريحة وواسعة، واستخدم أدوات مناسبة لمختلف أنواع الطقس، مثل أن ترتدي أكثر من طبقة من الملابس في الطقس البارد كما ننصحك بارتداء أقمشة تمتص العرق، لتشعر بالراحة لمدة أطول. 

وإذا كنت تمارس المشي بالخارج في الظلام، فاستخدم ملابس ذات ألوان زاهية أو أشرطة عاكسة للضوء من أجل وضوح الرؤية.

 يوصى بارتداء أداة حاجبة لأشعة الشمس، مثل قبعة أو نظارات شمس في حال خروجك للمشي أثناء النهار.

يُفضل البعض استخدام جهاز أو تطبيق تعقب النشاط، أو جهاز تعقب الخطى. ستساعدك هذه الأدوات في متابعة الوقت، والمسافة، وسرعة القلب، ومعدل حرق السعرات الحرارية.

اختر المسار بعناية وفي حال ممارسة المشي بالخارج، تجنب الطرق ذات أرصفة المشاة غير الممهدة أو الحفر أو أفرع الشجر المتدلية على ارتفاع منخفض أو الأعشاب غير المتناسقة.

وإذا لم يكن الطقس مناسبًا للمشي، ننصحك بالتمشية داخل مركز تجاري حيث سيوفر لك وقتًا مفتوحًا لممارسة المشي.

الإحماء امشِ ببطء لمدة تتراوح بين خمس و10 دقائق لإحماء عضلاتك وإعداد جسمك للتدريب


التهدئة ففي نهاية ممارسة رياضة المشي، امشِ ببطء لمدة تتراوح بين خمس و10 دقائق لمساعدة عضلاتك على التهدئة.
تمارين الاستطالة وبعد التهدئة، مارس تمارين الاستطالة لعضلاتك بلطف.

 وإذا ما كنت تفضل عمل تمارين الاستطالة قبل ممارسة المشي، فتذكر الإحماء أولاً
 

المشي استطالة الشيخوخة المبكرة الشيخوخة امراض الشيخوخة رياضة المشي عضلات البطن ممارسة رياضة المشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

حيلة سهلة ورخيصة تمكنك من جني فوائد صحية يوميا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم

غير السرطان.. الدم في البول مؤشر لأمراض خطيرة

تحذير للرجال .. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض| تدمر الخصوبة

للرجال فقط.. احترس من أسباب دوالي الخصية

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

ترشيحاتنا

بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد خلال زيارته لأبو ظبي

طلابها فاهمين كل حاجة| وزير التعليم يكشف مزايا المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مقارنة صعبة .. iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بالأسعار والمواصفات

حجازي: الإستثمار في الإنسان المصري أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ