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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 في سنة واحدة| معلومات عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS

طلاب المدارس الدولية
طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS هى الأولى من نوعها فى مجال التعليم الفنى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، لقد تضاعف عدد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS من 5 مدارس إلى 10 مدارس خلال عام واحد فقط .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS تخصصاتها متطورة مثل : 

  • تعليم الذكاء الاصطناعي
  • التسويق المالي
  • التجارة الحديثة
  • الروبوتات
  • تكنولوجيا إدارة المنشآت وغيرها

واستقبلت المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS الخمس الأولى ، دفعتين فيما تستقبل المدارس الجديدة الدفعة الأولى خلال الاحتفالية التي تشهد إطلاق معسكر تدريبي مكثف للطلاب الجدد لبناء قدراتهم وإعدادهم لعام دراسي جديد.

وشهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، اليوم، افتتاح المعسكر التدريبى لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر (workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية   USAID والشركاء المعنيين من قطاعى الأعمال العام والخاص تحت شعار "حلمك حلمنا" وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ودان مارکوارت رئيس شركة MTC الدولية،  والدكتور عمرو سليمان مدير وحدة المدارس الدولية بمشروع قوى عاملة مصر، وجوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر، ومحمد فوزي نائب مشروع قوي عاملة، والدكتور أحمد خليفة الرئيس التنفيذي لشركة CFC للأعلاف والكيماويات، والمهندس نافع شعبان المدير العام لشركة موبيكا، ومنى رباط رئيسة مؤسسة الدكتور منير أرمانيوس للتنمية، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس مؤسسة ماونتن فيو للتنمية،ورؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات شركاء النجاح.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، إن هذه الاحتفالية تمثل إحدى الفعاليات الهامة التي تعبر عن مدى اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وانطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأن بناء الإنسان المصري هو أسمى الأهداف، وأن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية.

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