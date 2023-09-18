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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في جنازة أشرف مصيلحي.. ظهور نهال عنبر مصابة بذراعها

نهال عنبر
نهال عنبر

حرصت الفنانة نهال عنبر على أن تكون أول الحاضرين اليوم فى جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي ، بالرغم إصابتها الواضحة فى إحدى ذراعيها. 

 

وتوفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما بعد أن عانى من هذه المرض على مدار 3 سنوات، وكان يخضع لجلسات علاج إشعاعي، أملاً في تقليل نشاط الورم.

وقد كشفت المخرجة منال الصيفي خلال الأيام الماضية، عن إصابة زوجها الفنان أشرف مصيلحي بـ ورم خبيث في المخ، حيث أصيبت بحالة حزن شديد، وقرروا عدم إخباره بحقيقة مرضه، وإعلامه فقط بأن الورم حميد وتمت إزالته.

وقالت المخرجة منال الصيفي، في تصريحات تليفزيونية، إن الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي تدهورت جدًا بعد شهر رمضان الماضي، وأن الأطباء توقعوا هذا التدهور بالفعل ، ولكنها كانت بدت أن تشهد استقرار ملحوظ.

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نعى نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية ، برئاسة دكتور أشرف زكي الفنان أشرف مصيلحي .

وجاء البيان كالتالى :" تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابةبخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

مسلسل الطاووس

وكان آخر عمل فني قدمه الفنان الراحل أشرف مصيلحي، هو مسلسل «الطاووس» فى ماراثون رمضان لعام 2021، والتى دارت أحداثه حول المحامى كمال الأسطول، الذى يهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب تفكيره لمنحنى أخر

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