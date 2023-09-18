أحمد موسى: الطائرات المصرية قامت بتسليم المساعدات الإنسانية لليبيين

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الطائرات المصرية قامت بتسليم المساعدات الإنسانية لليبيين في المناطق المنكوبة والمعزولة نتيجة تأثير الإعصار دانيال.

وأشار موسى خلال برنامج علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى أن أحد أبطال القوات البحرية المصرية شارك في اجتماع فريق الإنقاذ الدولي وقدم معلومات حول حجم الكارثة.

وأكد موسى أن الأشقاء في ليبيا لم يكونوا يدركون الحجم الكامل للمشكلة حتى تم توضيحها لهم من قبل بطل البحرية المصرية الذي شرح لهم الوضع على الأرض.

وأوضح أن بعض الأسر الليبية حاولت الهرب من تأثيرات العاصفة بالسيارات، ولكن السيول جرفتهم إلى البحر.