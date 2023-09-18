عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حقيقة ما تم تداوله حول أن البلاد سوف تتعرض لمنخفض جوي يوناني الأسبوع المقبل، يؤثر على طقس البلاد، مؤكدة أن البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة ولا يوجد أي ظواهر غير مستقرة.

وقالت منار غانم في تصريحات خاصة مع "صدى البلد"،  أن هذه الأيام تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحب له تبريد في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي بدورها تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على تلطيف الأجواء خلال الأيام القادمة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام القادمة سوف تشهد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية لا تؤثر على الأنشطة اليومية، مشيره إلى أنه حتى منتصف الأسبوع القادم سوف تشهد البلاد أجواء مستقرة على كافة أنحاء البلاد.

وأوضحت أنه لا يوجد أي ظواهر جوية تسبب قلق للمواطنين أو موجات غير مستقرة، بل سيشهد طقس البلاد الأيام القادمة مزيد من التحسن في حالة الطقس وخاصة مزيد من التحسن في درجات الحرارة خاصة خلال فترات النهار والليل.

txt

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

txt

فصل التقلبات الجوية يقترب.. هل تضرب عاصفة التنين مصر في هذا الوقت؟

txt

الأرصاد: موسم الخريف يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار

وتابعت " غانم"، أنه خلال الأيام القادمة سوف يبدأ المواطنين بالشعور بالاجواء الخريفية، حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل القاهرة 32 درجة مئوية،موضحة أن المنخفض الجوي يؤثر على البلاد بارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض وهو السبب في تلطيف الاجواء ورفع الرطوبة.

طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
كما توقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد منخفض جوي يوناني هيئة الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة منخفض جوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

أسرار خاصة عن صيدلي مدينة نصر.. برنامج اللغز يكشف جريمة العنتيل|فيديو

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

ترشيحاتنا

رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الشروط

خاص .. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي .. والإدارة تعلن عنها غدا

هل الأموات يسمعون كلام الأحياء ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعم العملة الوطنية.. إيران تكشف عن مفاجأة بعد رفع التجميد عن أصولها

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

تصيب معظم النساء .. اكتشف أعراض وأسباب متلازمة تكيس المبايض

في جنازة أشرف مصيلحي.. ظهور نهال عنبر مصابة بذراعها

فاجئ متابعيه.. ظهور صادم لـ أحمد الفيشاوي مع الفنانة دينا

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ