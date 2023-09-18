الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حقيقة ما تم تداوله حول أن البلاد سوف تتعرض لمنخفض جوي يوناني الأسبوع المقبل، يؤثر على طقس البلاد، مؤكدة أن البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة ولا يوجد أي ظواهر غير مستقرة.

وقالت منار غانم في تصريحات خاصة مع "صدى البلد"، أن هذه الأيام تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحب له تبريد في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي بدورها تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على تلطيف الأجواء خلال الأيام القادمة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام القادمة سوف تشهد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية لا تؤثر على الأنشطة اليومية، مشيره إلى أنه حتى منتصف الأسبوع القادم سوف تشهد البلاد أجواء مستقرة على كافة أنحاء البلاد.

وأوضحت أنه لا يوجد أي ظواهر جوية تسبب قلق للمواطنين أو موجات غير مستقرة، بل سيشهد طقس البلاد الأيام القادمة مزيد من التحسن في حالة الطقس وخاصة مزيد من التحسن في درجات الحرارة خاصة خلال فترات النهار والليل.

وتابعت " غانم"، أنه خلال الأيام القادمة سوف يبدأ المواطنين بالشعور بالاجواء الخريفية، حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل القاهرة 32 درجة مئوية،موضحة أن المنخفض الجوي يؤثر على البلاد بارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض وهو السبب في تلطيف الاجواء ورفع الرطوبة.

طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما توقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.