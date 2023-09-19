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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 19سبتمبر .. راقب إنفاقك المادي

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي…

مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه المقدرة على تحقيق كل أحلامه بكل ثقة، ويحب العمل في الوظائف الكبيرة والقيادية، ولا يسمع الآراء الأخرى حتى ولو كان على خطأ.
كما يتمتع بالجود ويغدق على من حوله بأمواله بسخاء، ولديه مشاعر مخلصة وحساسة، ويحب الثقافة والقراءة، ليكون على دارية بكل ما يحدث من حوله.
مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد منه شلبي وتامر حسني،

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني:

قد تشعر بالكثير من الارتباك في العمل، فحاول أن تركز بما تقوم به، واعمل على زيادة قدراتك العملية بشكل كبير، وتعلم مهارات كثيرة تفيدك في العمل لتصل لما تريده.

برج الاسد اليوم ماليا:
برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى ، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة ، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.

برج الأسد حظك اليوم عاطفيا:

حاول أن تتعرف على شريك الحياة بشكل كبير، وافهم شخصيته وطريقة تفكيره لتكون قادر على فهمه، ولا تتردد في البوح بمشاعرك بشكل واضح حتى تعيش بسعادة.

برج الأسد اليوم صحيا:

لا تقف تحت أشعة الشمس الحارة، واشرب الكثير من الماء حتى لا تشعر بالجفاف، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

لديك الكثير من مشاعر الشغف عند أداء العمل، فحاول أن تنهى عملك بشكل سريع، ولا تتردد في قول كل تريده، وتعلم من الأخطاء التي تعرضت لها في الماضى.

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