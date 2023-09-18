عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. سامسون يفسخ عقده بشكل رسمي بعد يومين مع الزمالك

سامسون
سامسون

أعلن مهيب عبد الهادي عن فسخ المحترف البنيني سامسون أكينولا عقده بشكل رسمي مع الزمالك خلال يومين.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه بموقع فيسبوك "باقي يومان وسامسون يفسخ عقده بشكل رسمي مع الزمالك من طرف واحد ويحصل على مستحقاته لنهاية عقده والتي تصل لما يقترب من 3 ملايين دولار، واللجنة المؤقتة للزمالك تسابق الزمن لإنهاء الأمر.

شبانة: الزمالك ليس ملكا لأحد ولا وصاية عليه

شاهد | إزالة جميع صور مرتضي منصور من بوابات نادي الزمالك

هزيمة الزمالك أمام نادي أرتا سولار

ورصدت قناة "العربية" في تقرير آخر التطورات داخل نادي الزمالك بشأن المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، بعد الهزيمة أمام نادي أرتا سولار الجيبوتي، وإمكانية رحيل المدير الفني عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ضوء موجة الغضب والانتقادات الشديدة للمدرب الكولومبي بين الجماهير في الفترة الحالية.

وجاء في تقرير القناة، أن غضب كبير داخل صفوف الزمالك بعد الصدمة الجديدة التي تعرض لها الفريق الأبيض بخسارة أولى مباريات الموسم أمام أرتا سولار في الكونفدرالية بهدفين مقابل لا شيء، في هزيمة هي الأولى لأي فريق مصري أمام فريق جيبوتي في التاريخ.

وأوضح التقرير، أنه وفقا لمصدر داخل اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، أن يشن هجومًا حادًا على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إذ قال المصدر في تصريحاته إن أوسوريو أدار المباراة بطريقة خاطئة، ولم يحترم الفريق المنافس، معربا عن تعجبه من التغييرات التي أجراها المدير الفني للفريق، وأنه تسبب في هزيمة الزمالك.

سامسون الزمالك أخبار صفقات الزمالك مستحقات الزمالك أوسوريو ارتا سولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

ليفربول حبس محمد صلاح| مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة مع “الفرعون”: اللاعب وافق.. والنادي الإنجليزي رفض

موضوعات متعلقة

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة سارة لجماهيره الاهلي غدا

نجل أشرف مصيلحي يودع والده بكلمات مؤثرة

انهيار فادي خفاجة لقلة أعماله الفنية: اضطريت ادخل التيك توك

شاهد | إزالة جميع صور مرتضي منصور من بوابات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

ناقد رياضي: هدف كهربا الملغي في السوبر صحيح 100%

سامسونج تطلق خاتم Galaxy Ring الذكي في يناير 2024

أرخص 5 سيارات أوروبية.. زيرو تبدأ من 615 ألف جنيه

يسبب الوفاة.. مرض غير معروف يثير الرعب بدولة أفريقية| هذه أعراضه

مفاجأة.. سامسون يفسخ عقده بشكل رسمي بعد يومين مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ