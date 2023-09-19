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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

الانف
الانف

تعد قطرات الأنف من الأشياء التي تستخدم بشكل واسع خلال فصل الشتاء وأثناء تغير الفصول والعواصف الترابية

ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن استخدام قطرات الأنف في بعض الأحيان يمكن أن يسبب متاعب صحية خطيرة

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ووفقا لما جاء في موقع فإن الأطباء لا ينصحون باستخدام قطرات الأنف لفترات طويلة و بشكل عشوائي فهى تسبب الإدمان.

أكد الأطباء أن الاستخدام العشوائي ل قطرات الأنف يسبب أضرار كثيرة أهمها :تشنج الأوعية الدموية مما يؤدي إلى الصداع واضطراب الانتباه والتركيز والذاكرة وانخفاض القدرات المعرفية 

تعمل قطرات الأنف في البداية بفعالية، وتزيل الاحتقان  وتتحسن عملية التنفس ويشعر الشخص بتحسن، ولكن عند انتهاء مفعولها يعود التورم والاحتقان من جديد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام قطرات الأنف غير المنتظم لخلل في وظائف القلب.

لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، الامتناع عن استخدامها بشكلٍ دائم.

كما ينصح الأطباء بالتوقف عن استخدام قطرات الأنف، إذا لم تتحسن الحالة خلال 3-7 أيام، واستشارة الطبيب المختص بدلا من استبدال قطرات الأنف بنوع آخر.

قطرات الأنف العواصف الترابية وظائف القلب فصل الشتاء عملية التنفس حالة الطقس

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