4 أشخاص يخاطرون بأنفسهم لإعادة سمكة قرش ضخمة إلى البحر بفلوريدا

صور مجموعة من رجال الإنقاذ المتفانين وهم يخاطرون بحياتهم لإعادة سمكة قرش ماكو تزن 500 رطل إلى الماء بعد أن تقطعت بهم السبل على الرمال أحد الشواطئ فلوريدا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم تصوير رواد الشاطئ في بينساكولا، فلوريدا، الولايات المتحدة، وهم يجتمعون لمساعدة الوحش الضخم على العودة إلى البحر، حيث تم تصوير ثلاثة أشخاص وهم يسحبون زعنفة ذيل القرش لإعادته إلى المنزل.

لكنها أحدثت ضجة كبيرة، وأخافت المجموعة لفترة وجيزة، قبل أن يعودوا للمحاولة مرة أخرى بعد بضع ثوان.

4 اشخاص يخاطرون بانفسهم لاعادة سمكة قرش ضخمة إلى البحر

وسُمع صوت امرأة تدعى تينا فاي، كانت تسجل اللحظة البطولية، وهي تقول: "انظروا إلى أسنانهم الغريبة"، بينما تقوم بتكبير فم القرش.

كما سُمعت وهي تحذر الرجال من أن محاولة إنقاذ الحيوان "خطيرة للغاية".

وشوهد شخص رابع ينضم إلى جهود الإنقاذ بعد فترة وجيزة، عندما أحدثت سمكة القرش المنكوبة دفقة أكبر أثناء محاولتها النزول من الرمال.

وتمكنت المجموعة أخيرًا من سحب القرش للخارج قليلًا في محاولتهم الثالثة، قبل إعادته إلى بطنه في الماء، مما يسمح له بالسباحة بعيدًا عن الشاطئ.