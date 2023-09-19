محمد فاروق: خلاف بين إمام عاشور والشناوي بسبب خسارة السوبر الإفريقي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أزمة نشبت بين محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة اللقب الإفريقي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه في أوضة اللبس، عقب الخسارة من اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي؛ بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي، لتوجيه بعض اللوم على أدائه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين: "بلاش تتكلم معايا.. أنا فيا اللي مكفيني بعد الخسارة".

وأضار: "هذا الأمر أثار استياء محمد الشناوي، ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة ليشكو له من أسلوب إمام عاشور معه أمام اللاعبين، على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".