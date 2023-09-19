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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة خناقة محمد الشناوي وإمام عاشور بعد هزيمة السوبر الإفريقي.. «حتوت» يكشف

صدى البلد

نفى مصدر مسؤول من داخل النادي الأهلي، أنباء وقوع مشاجرة بين الثنائي محمد الشناوي، حامي عرين القلعة الحمراء، وإمام عاشور، الوافد الجديد للفريق، بعد مباراة السوبر الإفريقي، والتي خسرها الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

قوال الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كل التأكيدات من داخل النادي الأهلي أنه لا شجار ولا عتاب صدر من محمد الشناوي تجاه إمام عاشور، ولم تكن هناك خناقة بعد مباراة اتحاد العاصمة والأهلي في مواجهة السوبر الإفريقي".

وأضاف هاني حتحوت:" لم يحدث أي شيء، ولم يحدث عتاب، لكي يصل إلى حد اشتباك لفظي أو أي خناقة، وهذا حسبما أكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي".

وأشار هاني حتحوت إلى أن محمد الشناوي علاقته جيدة للغاية بباقي أفراد الفريق، حتى عندما يعطي تعليمات للاعبين؛ يكون في جو من النصيحة، وهذا لم يحدث في المباراة الماضية".

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