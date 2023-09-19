الإمارات تدين اقتحام المتطرفين لباحات المسجد الأقصى

أدانت دولة الإمارات الاقتحام الذي قام به بعض المتطرفين لباحات المسجد الأقصى.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإماراتية فقد أكدت الإمارات علي أهمية دعم كافة الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول لحل الدولتين

كما شددت الخارجية الإماراتية علي رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد

فيما دعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية لوقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما جددت الخارجية الإماراتية موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه