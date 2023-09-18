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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جولة محادثات الشهر المقبل.. روسيا تبحث مع الإمارات تجنب الازدواج الضريبي

روسيا والإمارات
روسيا والإمارات

صرح نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، اليوم الإثنين، بأن وزارة المالية الروسية تتفاوض مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي، لافتا إلى أنه من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين في الشهر المقبل.

وقال سازانوف في تصريحالت صحفية: "نحن نجري مفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أنه "ستجرى جولة أخرى في الشهر المقبل".

وأشار إلى أن روسيا تتفاوض فقط مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي في الوقت الحالي. 

وأضاف: "حتى الآن نعم. لقد وقعنا اتفاقية مع عمان، وسيتم تقديمها الآن للتصديق عليها"، متابعا: "لقد أكملنا المفاوضات مع ماليزيا، والآن تجري عملية المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة".

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