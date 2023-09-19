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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على ضوابط تحرير المخالفات المرورية وكيفية التظلم عليها.. فيديو

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

 كشف اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، ضوابط تحرير المخالفات المرورية وكيفية التظلم عليها، مشددا على ضرورة تكوين أنه ثقافة مرورية لدى المصريين، خاصة ان هذه الثقافة  كانت غائبة خلال الأربعين سنة الماضية.

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واكد "أحمد هاشم" خلال تصريحات تلفزيونية، أن تحرير المخالفات المرورية ترجع للضمير وليس للهوى البشري، وهناك كاميرات تأمين الظباط،  وقوتها ٣٢ ميجا بيكسل وترصد الحوار بين صاحب المركبة والضابط صوت وصورة لتسجيل اي تجاوزات ومعاقبته قانونا .

اشارات مرورية وارشادية

وأضاف الخبير المروري، أن الدولة  منذ 2014، 2015 بدات تنظر للبنية التحتية لشبكة الطرق على انها اساس وانها محور التنميه لأي مجتمع مدني، موضحًا أنه من حق المواطن ان يجد اشارات مرورية وارشادية وتنظيمية وتحذيرية لاعمال الصيانه.

التظلم على المخالفات المرورية 

وأشار إلى أنه يمكن التظلم في وحدة نيابة المرور التابع لها السيارة من اي مخالفات لم يتم ارتكابها وأنه يتم معاقبة صاحب السيارة وليس اي شخص آخر .

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