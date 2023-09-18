حررت إلكترونياً.. حقيقة رسائل المخالفات المرورية بتواريخ سابقة والمطالبة بسدادها|فيديو

محدش هيدفع مخالفة غيره

رد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، على شكاوى بعض المواطنين حول رسائل المخالفات المرورية بتواريخ سابقة والمطالبة بسدادها، قائلا : «محدش هيدفع مخالفة غيره».

وقال «مدحت قريطم» خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ON"، إن وزارة الداخلية استجابت لشكاوى المواطنين بشأن المحالفات المرورية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قامت بتطوير كبير بالتعاون مع وزارة العدل، حيث أقامت قاعدة بيانات كبيرة ومتكاملة بين الطرفين.

المخالفات التي حررت إلكترونياً

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، أن المخالفات التي تصل سريعاً، هي المخالفات التي حررت إلكترونياً عن طريق الردارات أو الكاميرات، أما المخالفات التي تتأخذ وقتاً أطول قليلاً هي التي تحرر يدوياً من الضباط أو الأمناء في الشارع.

كل المخالفات المرورية دقيقة

وأوضح أن المخالفة الإلكترونية يستحيل حدوث خطأ بها، لأنها تصور اللوحة المعدنية، و اللوحة المعدنية فردية لا يوجد سيارتين لديهم نفس اللوحة المعدنية، متابعا: «محدش هيدفع مخالفة غيره.. يستحيل إلا لو حد مزور اللوحة المعدنية».

المخالفات المرورية الألكترونية

وأكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، أن هناك تطوير خلال الفترة المقبلة بشأن المرور، المخالفات المرورية الألكترونية لا يوجد بها أخطاء كما يعتقد البعض، لان رقم اللوحة محدد ومعروف، ولدينا أفضل كاميرات ورادارات في العالم.