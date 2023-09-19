عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرق الإنقاذ الدولية تغادر درنة وليبيا تطلب مساعدة العالم

فيضان رنة
فيضان رنة

نقلت قناة الحدث عن مصادرها أن البحث عن الجثث والمفقودين في الفيضان الذي ضرب مدينة درنة الليبية سيبقى مسؤولية الليبين وحدهم.

وذكرت المصادر أن فريق الإغاثة الإسباني أول فريق إغاثة دولي يعلن انتهاء مهمته في درنة التي شهدت كارثة الفيضان الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص.


كما أشارت قناة الحدث أن الفرق الإعلامية التي عملت الفترة الماضية على تغطية تأثير الفيضان علي ليبيا  ستغادر درنة بالتزامن مع مغادرة فرق الإنقاذ الدولية.


ومن جانبها طالبت السلطات الليبية المجتمع الدولي والأمم المتحدة تزامنا مع مغادرة فرق الإنقاذ الدولية بمساعدتها في الإنقاذ. 
 

الأمم المتحدة: حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل.. والمباني سويت بالأرض

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

عاجل | نجم الأهلي ينتقل رسمياً لفاركو

موضوعات متعلقة

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

مصرع 4 أفراد من فريق إنقاذ يوناني في مدينة درنة الليبية

ترشيحاتنا

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

تأثير نسبة الكربوهيدرات والألياف على الصحة العامة.. تعرف عليها

تركيا تكشف آخر التطورات في حادث سقوط مروحية بخزان مياه بولاية إزمير

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

رئيس اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي يطلب معلومات عن التحقيقات مع نجل بايدن

استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو وتباين الإسترليني في بداية التعاملات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ