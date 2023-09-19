فرق الإنقاذ الدولية تغادر درنة وليبيا تطلب مساعدة العالم

نقلت قناة الحدث عن مصادرها أن البحث عن الجثث والمفقودين في الفيضان الذي ضرب مدينة درنة الليبية سيبقى مسؤولية الليبين وحدهم.

وذكرت المصادر أن فريق الإغاثة الإسباني أول فريق إغاثة دولي يعلن انتهاء مهمته في درنة التي شهدت كارثة الفيضان الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص.



كما أشارت قناة الحدث أن الفرق الإعلامية التي عملت الفترة الماضية على تغطية تأثير الفيضان علي ليبيا ستغادر درنة بالتزامن مع مغادرة فرق الإنقاذ الدولية.



ومن جانبها طالبت السلطات الليبية المجتمع الدولي والأمم المتحدة تزامنا مع مغادرة فرق الإنقاذ الدولية بمساعدتها في الإنقاذ.

