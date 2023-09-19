الرابعة.. طائرة مساعدات سعودية جديدة إلى ليبيا

أفادت صحيفة “اليوم” العراقية بأن الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

وقالت الصحيفة إن الطائرة الرابعة تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا.

وذكرت الصحيفة السعودية؛ أن انطلاق الطائرة الرابعة يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.