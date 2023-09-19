عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام بدر لرئيس جامعة المنصورة: جوائز التميز الحكومي تهدف لتعزيز روح التنافسية

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي، والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والوفد المرافق له، في إطار زيارته لجامعة المنصورة لمتابعة أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية للجامعة عن فئة المؤسسة المتميزة ، فرق العمل، الإبداع والابتكار .

وأكد خاطر، أن الجامعة تهدف فى خطتها الاستراتيجية الى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي، و حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

وأشار إلى أن الجامعة لها تاريخ عريق ومستقبل مشرق فقد أنشأت منذ خمسين عاما ، مستعرضا أهم ما تتميز به جامعة المنصورة، حيث تتميز أنها أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 170 الف طالب بمرحلة البكالوريوس، و40 الف طالب بمرحلة الدراسات العليا و حصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمى منهم كلية الطب حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م  وتم اعتماد 20 برنامج نوعى منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية برنامجى الدراسات القانونية باللغة الانجليزية والفرنسية. 

كما استعرض إنجازات الجامعة وحصولها علي جوائز متنوعة ومراكز متعددة في مختلف المجالات والتخصصات ، فقد حصلت الجامعة على المركز الأول فى التحول الرقمى، كما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات  على المركز الأول لأفضل موقع الكترونى تفاعلى ، وحصلت كلية الهندسة على المركز الأولى فى فئة الكليات على مستوى الجامعات المصرية، وأفضل جامعة ابتكارية عل مستوى جامعات الدلتا، والمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة.

وأشاد السفير هشام بدر ، بتعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعالة في رحلة التميز بالجائزة الوطنية خلال دوراتها السابقة وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات العلمية والبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية، مؤكدا ان التميز رحلة مستمرة وليس فقط لحظة الفوز. 

وأشار بدر، إلى أن إطلاق جوائز التميز الداخلي في دورتها الثانية يهدف الي استكمال مسيرة تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن وفد جائزة مصر للتميز الحكومي يضم  سهى سعيد المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى، د. محمد محمدى مدير التقييم والجودة، ود. محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية، الدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية، واسراء حسن مسئول الجوائز المتخصصة، رحاب محمد مسئول الاتصال والتسويق، والدكتور هدى غلاب رئيس فريق أفضل كلية، والدكتور حاتم الصيفى رئيس فريق جائزة فرق العمل . 
 

IMG-20230919-WA0017
IMG-20230919-WA0017
IMG-20230919-WA0018
IMG-20230919-WA0018
IMG-20230919-WA0016
IMG-20230919-WA0016
ائزة مصر للتميز الحكومي 2030 للتنمية المستدامة التحول الرقمي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجهاز الإداري للدولة الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية المشروعات الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 34 من لحوم "إطعام الطعام"

ترشيحاتنا

لحيازتهم حيوانات محظور تصديرها ونقد أجنبي.. مطار القاهرة يوقف 4 أشخاص| صور

بماء مغلي.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم بإنهاء حياة زوجته بالنزهة

الكشف عن موعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين

9 غيابات بارزة عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

نصب واحتيال.. قرار عاجل ضد أرملة رجل الأعمال ياسين عجلان وابنته

6 مباريات.. كهربا يبدأ تنفيذ عقوبة الإيقاف مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

اﻟﻤﺰﻳﺪ