هشام بدر لرئيس جامعة المنصورة: جوائز التميز الحكومي تهدف لتعزيز روح التنافسية

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي، والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والوفد المرافق له، في إطار زيارته لجامعة المنصورة لمتابعة أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية للجامعة عن فئة المؤسسة المتميزة ، فرق العمل، الإبداع والابتكار .

وأكد خاطر، أن الجامعة تهدف فى خطتها الاستراتيجية الى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي، و حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

وأشار إلى أن الجامعة لها تاريخ عريق ومستقبل مشرق فقد أنشأت منذ خمسين عاما ، مستعرضا أهم ما تتميز به جامعة المنصورة، حيث تتميز أنها أول جامعة حكومية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 170 الف طالب بمرحلة البكالوريوس، و40 الف طالب بمرحلة الدراسات العليا و حصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمى منهم كلية الطب حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م وتم اعتماد 20 برنامج نوعى منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية برنامجى الدراسات القانونية باللغة الانجليزية والفرنسية.

كما استعرض إنجازات الجامعة وحصولها علي جوائز متنوعة ومراكز متعددة في مختلف المجالات والتخصصات ، فقد حصلت الجامعة على المركز الأول فى التحول الرقمى، كما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات على المركز الأول لأفضل موقع الكترونى تفاعلى ، وحصلت كلية الهندسة على المركز الأولى فى فئة الكليات على مستوى الجامعات المصرية، وأفضل جامعة ابتكارية عل مستوى جامعات الدلتا، والمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة.

وأشاد السفير هشام بدر ، بتعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعالة في رحلة التميز بالجائزة الوطنية خلال دوراتها السابقة وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات العلمية والبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية، مؤكدا ان التميز رحلة مستمرة وليس فقط لحظة الفوز.

وأشار بدر، إلى أن إطلاق جوائز التميز الداخلي في دورتها الثانية يهدف الي استكمال مسيرة تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن وفد جائزة مصر للتميز الحكومي يضم سهى سعيد المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى، د. محمد محمدى مدير التقييم والجودة، ود. محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية، الدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية، واسراء حسن مسئول الجوائز المتخصصة، رحاب محمد مسئول الاتصال والتسويق، والدكتور هدى غلاب رئيس فريق أفضل كلية، والدكتور حاتم الصيفى رئيس فريق جائزة فرق العمل .



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