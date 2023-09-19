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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا ضد سرفينا زفيزدا

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي - أرشيفية

يستهل فريق مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بمواجهة سرفينا زفيزدا الصربي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ويستهدف فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، تحقيق انطلاقة قوية دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوزا عريضا على سرفينا زفيزدا، واعتلاء صدارة مجموعته مبكرا.

ويتواجد مانشستر سيتي في المجموعة السابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، رفقة لايبزيج الألماني وسرفينا زفيزدا  الصربي ويونج بويز السويسري.

وأكد بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سرفينا زفيزدا، غياب الثلاثي كوفاسيتش وجاك جريليش وجون ستونز عن مواجهة اليوم بسبب الإصابة.

وأضاف: “آمل أن يتحسنوا قبل نوتنجهام أو المباريات القادمة لأننا في حاجة إليهم لأنه ليس لدينا اختيارات كثيرة في تلك اللحظة، ولكن هذا ما هو عليه الحال”.

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