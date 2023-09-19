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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جديد.. لبناني وزوجته يقتحما بنك التمويل الإسلامي بـ بيروت

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت جمعية صرخة المودعين، أن المودع حسين حسن سعدو ، اقتحم مع زوجته بنك التمويل الإسلامي فرع كورنيش المزرعة.

وكان مواطن لبناني، في وقت سابق ، اقتحم "بنك مصر ولبنان" في العاصمة بيروت، واحتجز رهينة بداخله، مطالبا بحصوله على وديعته المصرفية بالكامل.

وذكرت جمعية "صرخة المودعين" بتغريدة عبر صفحتها على "تويتر" أن "المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، ويطلب تسلم كامل وديعته"، مبينة أن "المودع لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة".

وأفادت الجمعية، بأن المودع عمر الأعور خرج  من البنك وقد أخذ مبلغ 6500 دولار، وديعته وهو الآن في شرطة الباشورة، وذكرت في وقت لاحق أنه تم الإفراج عنه.

ومنذ شهور أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

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