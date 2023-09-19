محمد عبد المحسن: متابعة مستمرة لتوافر المنتجات البترولية بالإسماعيلية

أكد محمد عبد المحسن عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية وشعبة المواد البترولية، إنه وبحسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، تجري متابعات مستمرة من أعضاء شعبة المواد البترولية بنطاق محافظة الإسماعيلية لمتابعة مدي توافرها بالمحطات.

وأشار محمد عبد المحسن، إلى حرص الغرفة التجارية على متابعة توافر المواد البترولية في المنافذ، كذلك عمل مستودعات الغاز في المناطق المحرومة في ظل إرتفاع الأسعار العالمية، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.

كما لفت عضو مجلس الإدارة، إلى متابعة الغرفة التجارية المستمرة لعملية توزيع الغاز في المناطق المحرومة، وسد الفجوة بين التوزيع التجاري والمنزلي في هذه المناطق.

وشدد على تكثيف الجهود والتنسيق التام بين الجهات المعنية في متابعة توافر المواد البترولية والغاز الطبيعي في منافذ البيع المختلفة، تيسيرا علي المواطنين.