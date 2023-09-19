تنفيذ إزالات لـ 31حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء لافتاً إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون او تقاعس.



وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 31 حالة إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز الفتح وابوتيج وأبنوب وحي غرب وشرق حيث تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية أو ردم قواعد وسملات وذلك خلال حملات إزالات بهذه المراكز بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعيون ابراهيم رئيس حي غرب وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها موضحاً إنه تم إزالة 12 حالة بقرى (عرب مطير والفيما والواسطى وبصرة) التابعة لمركز الفتح ، وإزالة 3 حالات بقرية دوينة بمركز أبوتيج ، كما تم إزالة 14 حالة تعدي بقرى (المعابدة الغربية ، العطيات البحرية ، الحمام ، الشهابية) التابعة لمركز أبنوب فضلاً عن إزالة تعدي بالدور السادس علوي بمنطقة المعلمين في نطاق حي غرب ، وإزالة أعمدة أحد العقارات بشارع الهلالي بنطاق حي شرق أسيوط.