عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ إزالات لـ 31حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضي زراعية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء لافتاً إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون او تقاعس.

محافظ أسيوط: حملات نظافة وتسوية طرق بقرى مراكز ديروط والقوصية والبداري

بتكلفة 40مليون جنيه.. محافظ أسيوط ورئيسة القومي للمرأة يتفقدان تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي


وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 31 حالة إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز الفتح وابوتيج وأبنوب وحي غرب وشرق حيث تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية أو ردم قواعد وسملات وذلك خلال حملات إزالات بهذه المراكز بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعيون ابراهيم رئيس حي غرب وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها موضحاً إنه تم إزالة 12 حالة بقرى (عرب مطير والفيما والواسطى وبصرة) التابعة لمركز الفتح ، وإزالة 3 حالات بقرية دوينة بمركز أبوتيج ، كما تم إزالة 14 حالة تعدي بقرى (المعابدة الغربية ، العطيات البحرية ، الحمام ، الشهابية) التابعة لمركز أبنوب فضلاً عن إزالة تعدي بالدور السادس علوي بمنطقة المعلمين في نطاق حي غرب ، وإزالة أعمدة أحد العقارات بشارع الهلالي بنطاق حي شرق أسيوط.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إزالة تعديات بأسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك دولة بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

غدًا.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل الانتخابات الرئاسية

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يوافق على فتح 57 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية رياض الأطفالkg1

62 مفتشا يشاركون في أسبوع السلامة والصحة المهنية بأسمنت أسيوط

ترشيحاتنا

روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار فورا

"الجمهورية": الرئيس السيسي لديه قناعة ببطولة المواطن في التحدي ومواجهة الصعاب

استعدادا للرئاسة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا غدا

تقارير: ناجلسمان مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا

بعد إفراج إيران عنهم.. وصول الأسرى الأمريكيين إلى الولايات المتحدة

بعد كارثة دانيال|الأرصاد تحسم جدل عاصفة التنين وتعلن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرقوا بمعركة ميدواي.. لقطات مذهلة لأول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة

بسبب حبه لاسم ابنته.. بريطاني يدخل موسوعة جينيس بهذه الطريقة

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

فيديو

إلغاء خانة الديانة من البطاقة.. وزير العدل يكشف مفاجأة/ فيديو جراف

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ